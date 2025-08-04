Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNITED24. Китайская военно-морская группа прибыла во Владивосток 1 августа для участия в учениях Joint Sea 2025, которые продлятся до 5 августа.
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Что отправил Китай?
Согласно сообщению Army Recognition от 2 августа, китайская флотилия включает дизель-электрическую подводную лодку класса Kilo, первоначально построенную в России, а также два ракетных эсминца класса 052D – Shaoxing и Urumqi, судно снабжения класса 903A и судно спасения подводных лодок.
Участие китайского флота предусматривает привлечение ресурсов как Северного, так и Восточного флотов, что свидетельствует о возможных усилиях по расширению совместной оперативной готовности в нескольких командованиях,
– говорится в сообщении.
Подводная лодка считается устаревшей по современным стандартам, но имеет символическое значение и позволяет избежать разоблачения более чувствительных технологий во время перехода через Японское море.
Она имеет корпус в форме капли, может находиться под водой до двух недель и оснащена изолированной силовой установкой, разработанной для акустической маскировки.
Что известно о Joint Sea 2025?
С российской стороны в учениях участвует лодка класса "Удалой" – платформа, которая осталась еще с советских времен. Контраст в модернизации военно-морских сил очевиден: тогда как Китай с 2014 года спустил на воду более 20 эсминцев типа 052D, Россия с момента распада СССР не ввела в эксплуатацию ни одного нового эсминца.
Учения включают несколько сценариев, в частности противовоздушную оборону, противолодочную борьбу, поисково-спасательные операции и учения с боевой стрельбой.
Эти меры имеют целью улучшить взаимодействие между двумя военно-морскими силами в регионе, который имеет постоянное стратегическое значение для обеих стран,
– говорится в сообщении.
Минобороны Китая описало Joint Sea 2025 как обычный элемент ежегодного плана сотрудничества с Россией и заявило, что учения не направлены против какой-либо третьей стороны.
Однако они совпадают с Resolute Force Pacific 2025 – крупномасштабной военной операцией под руководством ВВС США, в которой участвуют более 400 самолетов и 12 000 военнослужащих из США, Японии, Австралии и других партнеров в регионе.
Что известно о совместных учениях?
С 2021 года Китай и Россия проводят регулярные морские патрулирования в Тихом океане, часто в координации с учениями Joint Sea. В другие годы организуют учения Northern Cooperation для поддержания оперативной непрерывности.
Предыдущие совместные развертывания включали участие Китая в учениях в Балтийском море, патрулирование бомбардировщиков вблизи Аляски и перемещение войск вблизи восточного фланга НАТО.
В 2025 году учения Joint Sea состоятся вблизи Владивостока – города, который с момента своего основания в 1860 году является ключевым центром Тихоокеанского флота России.
Несмотря на перенос главной военно-морской базы в Фокино после саммита АТЭС 2012 года, Владивосток остается важным логистическим и символическим оплотом военного присутствия России на Дальнем Востоке.
Напомним, ранее The Hill сообщал, что Китай не хочет, чтобы Россия выиграла войну против Украины, а наоборот – чтобы она оставалась ослабленной, зависимой и застряла в длительном конфликте.