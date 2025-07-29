Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Программа модернизации гражданского морского флота России, которую анонсировали в 2023 году, сокращена более чем на 40%.

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Флот России приходит в упадок из-за дефицита финансирования

Вместо запланированных 260 судов теперь проект оказался под угрозой из-за критического дефицита финансирования, вызванный войной в Украине и растущими военными расходами.

По информации Центра противодействия дезинформации, бюджетные ресурсы перебрасывают на поддержку военной машины, что приводит к упадку гражданской инфраструктуры. Аналогичный кризис наблюдается в гражданской авиации России, где из-за санкций и технических проблем стали системными аварии самолетов. Недавнее падение Ан-24 в Амурской области унесло жизни 49 человек.

Военно-морской флот также находится в критическом состоянии. Яркий пример – списание единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". Кроме того, в 2025 году в Санкт-Петербурге впервые отменили главный военно-морской парад без официальных объяснений.

Несмотря на кремлевские заявления о могуществе, реальность свидетельствует о глубокой технической деградации, экономической нестабильности и сворачивании масштабных проектов в России.