Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України. Програма модернізації цивільного морського флоту Росії, яку анонсували у 2023 році, скорочена більш ніж на 40%.

Читайте також Ворог зазнав великих втрат: воїни ГУР здійснили зухвалу висадку на Тендрівській косі

Флот Росії занепадає через дефіцит фінансування

Замість запланованих 260 суден тепер проєкт опинився під загрозою через критичний дефіцит фінансування, викликаний війною в Україні та зростаючими військовими витратами.

За інформацією Центру протидії дезінформації, бюджетні ресурси перекидають на підтримку військової машини, що призводить до занепаду цивільної інфраструктури. Аналогічна криза спостерігається в цивільній авіації Росії, де через санкції і технічні проблеми стали системними аварії літаків. Нещодавнє падіння Ан-24 в Амурській області забрало життя 49 осіб.

Військово-морський флот також перебуває у критичному стані. Яскравий приклад – списання єдиного російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов". Крім того, у 2025 році в Санкт-Петербурзі вперше скасували головний військово-морський парад без офіційних пояснень.

Попри кремлівські заяви про могутність, реальність свідчить про глибоку технічну деградацію, економічну нестабільність і згортання масштабних проєктів у Росії.