У ніч проти 28 серпня наші розвідники висадилися на Тендрівській косі, передає 24 Канал із посиланням на ГУР.

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Що відомо про операцію ГУР на Тендрівській косі?

Спецпризначенці ліквідували позицію росіян разом із особовим складом, комплексом РЕБ "Зонт" та радіолокаційною станцією "Роса".

Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат серед наших захисників.

Як відбувалася висадка на Тендрівську косу: дивіться відео

У ГУР підкреслили, що успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту "Катери для ГУР", що реалізується Благодійним фондом Діани Подолянчук.

До слова, українські сили розгромили підрозділи трьох російських бригад на Сумщині, вбивши або поранивши 700 окупантів.

Двоє піхотинців 63-ї ОМБр узяли в полон російських штурмовиків під час зачистки лісу поблизу Торського на Донеччині. На окупантів у бліндажі натрапили бійці 51-го батальйону, відповідне відео опублікували 29 липня.