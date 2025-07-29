Деталі операції розповіли у вівторок, 29 липня, у 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, передає 24 Канал. Бійці показали відповідне відео.

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Зачистка лісу поблизу Торського

Піхотинці 51-го батальйону 63-ї ОМБр зачищали ліс поблизу Торського в Донецькій області. Там українські захисники натрапили на окупантів, які засіли в бліндажі.

Спершу окупанти пручалися, але після кількох подаруночків швидко зрозуміли, що краще полон, аніж смерть,

– написали бійці.

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Нагадаємо, напередодні в 106-му батальйоні 63-ї ОМБр розповіли, як узяли в полон окупанта за допомогою дрона з гучномовцем. Пораненого росіянина успішно виманили, аби не ризикувати особовим складом. Опісля йому надали медичну допомогу та провели допит.