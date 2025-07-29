Детали операции рассказали во вторник, 29 июля, в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, передает 24 Канал. Бойцы показали соответствующее видео.

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Зачистка леса вблизи Торского

Пехотинцы 51-го батальона 63-й ОМБр зачищали лес вблизи Торского в Донецкой области. Там украинские защитники наткнулись на оккупантов, которые засели в блиндаже.

Сначала оккупанты сопротивлялись, но после нескольких подарочков быстро поняли, что лучше плен, чем смерть,

– написали бойцы.

Воины ВСУ вдвоем взяли в плен россиян: смотрите видео

Напомним, накануне в 106-м батальоне 63-й ОМБр рассказали, как взяли в плен оккупанта с помощью дрона с громкоговорителем. Раненого россиянина успешно выманили, чтобы не рисковать личным составом. После ему оказали медицинскую помощь и провели допрос.