Той здався без єдиного пострілу після ліквідації свого напарника. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 63 окрему механізовану бригаду.

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Військовослужбовець "Дикий", який служить у 106 батальйоні 63 ОМБр та брав участь уже у багатьох операціях, розповів, що нещодавно одного ранку його напарник почув ворожі голоси.

"Дикий" одразу зреагував на це і почав шукати окупантів. Раптом він почув кашель одного із них.

"Я одразу побачив рух, відкрив вогонь на ураження. Уразив", – розповів військовий.

Воїни розуміли, що поряд має бути ще окупант, але ніяк не могли знайти його. У хід пішов дрон з гучномовцем, із допомогою якого й вдалося успішно виманити росіянина.

Ми почали його шукати, шукали, не змогли знайти. Просто всю територію обійшли, і все, і стріляли, і кричали йому, щоб він здавався. Щоб не ризикувати особовим складом було прийнято рішення командиром викликати дрона з гучномовцем і запропонувати окупанту здатися. Дрон політав, і окупант вийшов на територію з піднятими руками,

– розповів "Дикий".

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Виявилося, що цей росіянин мав поранення. Його завели в укриття, надали медичну допомогу, а також провели допит.