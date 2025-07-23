Під час зіткнення українським розвідникам вдалося взяти в полон чотирьох російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Що відомо про операцію ГУР?

Завдяки рішучим діям спецпризначенців підрозділу "Шаманбат" ГУР МО України вдалося поповнити обмінний фонд чотирма росіянами, яких обміняють на українських захисників,

– ідеться у повідомленні.

Крім того, троє окупантів були знищені під час бою.

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Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що воєнні розвідники продовжують розвивати наземні роботизовані системи.

"На Торецькому і Покровському напрямках завдяки використанню наземних дронів бійці підрозділу безпілотних систем ГУР МО України знищили до сотні окупантів – малопомітні "кур’єри" здійснили низку вибухових доставлянь просто на позиції загарбників", – наголосили у розвідці.

ГУР також показало унікальні кадри бойової та логістичної роботи на фронті із застосуванням сучасних роботизованих систем.