В ночь на 28 августа наши разведчики высадились на Тендровской косе, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Смотрите также Здесь враг усилил наступление: Сырский назвал неожиданное угрожающее направление фронта

Что известно об операции ГУР на Тендровской косе?

Спецназовцы ликвидировали позицию россиян вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "Роса".

Над островом взвился украинский флаг. Операция прошла без потерь среди наших защитников.

Как происходила высадка на Тендровскую косу: смотрите видео

В ГУР подчеркнули, что в успешное выполнение задачи стало возможным благодаря поддержке партнеров и доноров, которые приобщаются к проекту "Катера для ГУР", реализуемого Благотворительным фондом Дианы Подолянчук.

К слову, украинские силы разгромили подразделения трех российских бригад на Сумской области, убив или ранив 700 оккупантов.

Двое пехотинцев 63-й ОМБр взяли в плен российских штурмовиков во время зачистки леса вблизи Торского в Донецкой области. На оккупантов в блиндаже наткнулись бойцы 51-го батальона, соответствующее видео опубликовали 29 июля.