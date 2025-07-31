Пока российская Камчатка переживает крупнейший за последние более 70 лет природный катаклизм с комбо в виде землетрясения, разрушительного цунами и извержения вулкана, на соседних Командорских островах вроде бы и все спокойно, но на самом деле вокруг этих клочков суши на "краю географии" понемногу разворачивается целая геополитическая баталия.

Именно она и спровоцировала сейчас истерику среди российских чиновников, а в перспективе вообще может стать важным прецедентом и дать старт распаду России. Подробности читайте в материале 24 Канала.

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Почему у россиян истерика из-за Командорских островов?

28 июля 2025 года на авторитетном американском профильном портале Breaking Defense в рубрике Opinions вышла статья подполковника бронетанковых войск вооруженных сил США Джеффри М. Фрица. Он сейчас несет службу в Эстонии, которая активно готовится к отражению потенциальной российской агрессии, однако обращает внимание на российский Дальний Восток и предлагает США приобрести у россиян Командорские острова за 15 миллиардов долларов.

Хотя господин подполковник сам признал, что идея эта гипотетическая и вряд ли найдет поддержку как в США, так и в России, а ее возможная реализация принесет немало проблем, в частности, этических, его скромное предложение вызвало настоящую истерику у россиян.



Российский остров Большой Диомед, или Ратманов (справа), и американский остров Малый Диомед, или Крузенштерн (слева), расположены в Беринговом проливе / Фото: Жак Ланжевен / Sygma/Sygmа, Getty Images

В частности, ее осудил депутат Госдумы России, председатель комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Он заявил, что американцы обнаглели и вообще – "спутали берега", потому что Россия – ядерная держава и шутить над ней стоит.

Территория у нас огромная, но ничего лишнего нет – ни кусочка земли, ни камушка. Трамп считает, что все можно купить или продать. Мы даже разговаривать на эту тему не можем. Никому и ничего продавать не будем. Американцы просто издеваются! Надо понимать, что 30% мировых полезных ископаемых – у нас в стране. Сегодня нельзя смотреть на карту и думать, что можно купить. Понятно, что сегодня все обратили свой взгляд на Арктику. Если посмотреть сверху, взять Арктику как круг за 100%, 64% этого круга наши предки за Россией застолбили. Сегодня перед президентом стоит задача усилить работу по сохранению военных городков в регионе и тому подобное. НАТО раздражает, что мы там присутствуем и усиливаем свое присутствие. Никто не будет продавать острова, это бестактно так говорить. Это же не яблоко или курятина. Мы – ядерная держава. Люди должны понимать, что с нами нельзя шутить,

– депутат Харитонов осмеливается угрожать ядерной державе и выдает статью в разделе "Опиния" за официальную государственную позицию США.

Мощный припадок пережила и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она назвала это предательством, а 15 миллиардов посоветовала использовать для погашения государственного долга США.

Продажа родины в нашей стране считается и по закону, и по совести одним из самых страшных преступлений,

– Захарова орет из-за Командорских островов, о которых, видимо, впервые и услышала.

Где расположены Командорские острова и что о них известно?

Россия считает, что Командорские острова – это архипелаг из четырех островов. Самый большой – остров Беринга.

Датчанин на службе русских царей Витус Беринг в 1741 году открыл архипелаг, но славу получил лишь посмертную, ведь на том же острове и погиб страшной и медленной смертью.



Кроме того, в состав архипелага входят острова Медный, Топориков и Арий Камень. Название Командорские острова – это дань памяти Беринга. Он был командором российской экспедиции. Это звание соответствовало высокому 5 классу в табели о рангах империи.



Памятник Витусу Берингу в Никольском / Фото росСМИ

Командорские острова на карте:

Также архипелаг включает десятки маленьких островков и безымянных скал. Все это лежит между Беринговым морем и Тихим океаном. Архипелаг расположен в 250 километрах к востоку от побережья Камчатки и входит в состав Алеутского муниципального округа Камчатского края России. Общая площадь островов – 1,8 тысячи квадратных километров.

В США и в большинстве стран мира противоположный взгляд на географию Командорских островов, потому что на самом деле это никакой не отдельный архипелаг, а часть большего – Алеутских островов, которые принадлежат США и геологически являются частью Американского континента. Фактически Командорские острова – это крайняя западная часть Алеутского архипелага.

В самой России этого факта никто не отрицал, так было признано даже авторами знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Впрочем, в советские времена россияне решили решительно отмежеваться и провозгласили Командорские острова отдельной формацией, к которой Америке нельзя.



Вот только в борьбе за "суверенитет" советские чиновники не придумали ничего другого, как назвать архипелаг административным Алеутским районом, фактически признав принадлежность к Алеутским островам США. Эта конструкция осталась после развала СССР и была унаследована современной Россией.

Сейчас население островов – 676 человек, из них более 600 проживают в единственном населенном пункте архипелага – селе Никольском на острове Беринга.

Большинство населения – представители коренных народов Дальнего Востока алеуты, а также потомки смешанных браков между местным населением и российскими колонистами – так называемые русские креолы. Местные жители подверглись принудительной русификации и сейчас на алеутском языке на островах говорят не более 10 человек.



Представители алеутов в России / Фото росСМИ

Россияне, владеющие островами почти 300 лет, хозяйничали здесь всегда экстенсивно (истребляли местную фауну) и мало думали о сохранении природы и благополучии населения, поэтому потенциально богатые Командорские острова жили от кризиса к кризису.

Последний его пик пришелся на 1990-е, когда почти половина жителей сбежала от гуманитарной катастрофы на материк, а россияне просто объявили большинство территории архипелага биосферным заповедником, фактически признав, что далекие острова для них – такой себе чемодан без ручки.

Для чего Америке Командорские острова и при чем здесь Китай?

Статью господина Фрица можно было бы назвать фантастической, если бы не фигура нового президента США Дональда Трампа. Тот еще со времен своего первого захода в Белый Дом бредит идеей Make America Great Again, а она питается из древней доктрины Монро, предусматривающей контроль США над всем американским континентом.

Сейчас эта идея фикс вылилась в мечту приобрести у Дании Гренландию, потому что она геологически относится к Северной Америке и имеет большое геополитическое значение для контроля над Арктикой, кроме того, потенциально несет большую экономическую выгоду. Что будет, когда Трампу расскажут, что Россия владеет пусть и островами, но все же частью американского континента, догадаться нетрудно. Он захочет их себе и немедленно.

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Впрочем, кроме символического смысла, эта идея имеет и практическое значение, ведь передача суверенитета над Командорскими островами США дает Америке право разместить там свои военные базы, установить над регионом дополнительный контроль и перекрыть воздух Китаю, который в последние годы активно продвигается в Арктику и находит полную поддержку России.

При этом речь идет не о мирных "ледоколах", но и о китайских подводных лодках, то есть военных технологиях. По оценке подполковника Фрица, китайские подводные лодки классов "Цзинь" и "Тан" теоретически могут пройти через Берингов пролив и действовать под арктическим льдом, где их будет очень трудно обнаружить.

Вооруженные баллистическими ракетами JL-3, которые запускаются с подводных лодок, они могут угрожать таким городам США, как Нью-Йорк и Вашингтон, из арктических вод, которые находятся в пределах дальности ракет, превышающей 10 000 километров. Если эти подводные лодки достигнут Атлантического океана, время предупреждения о запуске может сократиться до менее чем 15 минут, что усложнит возможности реагирования США... Хотя этот сценарий является гипотетическим, он отражает реальные тенденции. Модернизация китайского флота и амбиции Китая в Арктике свидетельствуют о том, что этот регион может стать будущим коридором для подводного сдерживания и проектирования силы,

– подполковник Джеффри Фриц считает вопросом национальной безопасности приобретение Командорских островов у России.



Китайская подводная лодка с баллистическими ракетами типа 094 / Фото Reddit

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То есть появление баз США на островах – это прямое продолжение политики Трампа по получению контроля над Гренландией и шире – над всей Арктикой (которая вот-вот, буквально в следующие 20 лет, должна растаять и открыть людям свои природные богатства, которые много сотен лет были скрыты подо льдом.

Насколько эта идея реальна?

Сейчас – очевидно нет, но нужно учитывать, что в перспективе – вполне. Сейчас Россия продолжает войну против Украины, и эта авантюра быстро сжигает все российские ресурсы.

Потенциальное введение американских санкций неизбежный крах режима Путина в России лишь ускоряет. Напомним, Трамп назначил "День Д" на 8 августа, после чего обещает 100% тарифы для покупателей российских энергоносителей, что имеет потенциал обвалить и без того существенно уменьшенные поступления в российский бюджет (продажа нефти и других углеводородов обеспечивает треть бюджетных поступлений России). А поскольку Путин не хочет мира и сейчас стремится воевать до последнего россиянина, то вскоре ему будут нужны деньги. И здесь очень кстати будут 15 миллиардов или сколько нужно за ненужные России Командорские острова.

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Впрочем, такая продажа – довольно долгая процедура. Это мы знаем хотя бы по примеру продажи россиянами Аляски в 1867 году. Тогда, кстати, царь продал вместе с Аляской и большую часть Алеутских островов, оставив себе Командорские. Интересно, что многие из американцев считали сделку с россиянами безумием, а ее инициатора госсекретаря США Уильяма Сьюарда – едва ли не предателем. Сейчас же Аляска считается жемчужиной США, а 7,2 миллиона долларов, когда-то уплаченные за примерно 1,5 миллиона квадратных километров, считаются едва ли не самой успешной сделкой в истории США.

Сейчас же Путин может нескольких лет, необходимых для проведения сделки, просто не иметь, а США будут иметь полное право соглашения подписать, но деньги заблокировать – до тех пор, пока Россия не станет нормальной (так недавно было с Ираном, который освободил заложников в обмен на разблокирование своих суверенных активов, которые в итоге не получил).

Если же Россия начнет "гореть" до того, как решится продать Командорские острова, ничто не помешает американцам предложить жителям архипелага по гренландской схеме по одному миллиону долларов каждому. Таким образом у автохтонов появится выбор – стать состоятельными и получить гражданство США, а также впервые на 150 лет объединиться с собственным народом (большинство алеутов живут под протекцией США) и иметь нормальную медицину, уважение к себе, а также гражданские права и свободы. Или быть и дальше бесправными нищими в России с единственной перспективой преждевременно умереть от передозировки ужасной российской водкой. Как думаете, кто первый скажет "да"?

Коренные народы, в частности те, что разделены международными границами, имеют право поддерживать и развивать контакты, отношения и сотрудничество, включая деятельность духовного, культурного, политического, экономического и социального характера, со своими членами, а также с другими народами за пределами границ,

– статья 36 Декларации ООН о правах коренных народов (UNDRIP) создает основу для будущего соглашения между США и Россией.

Потенциальная продажа Россией Командорских островов – это также и сигнал для всех других не российских территорий в составе империи Путина. И это не просто страшилка для россиян, а вполне рациональный и выгодный для покоренных Москвой народов путь. Ведь все народы, которые избавятся от власти Кремля, не будут потом платить репарации Украине. Поэтому оставаться на тонущем, корабле, особого смысла нет.