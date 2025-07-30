У Reuters пишут и об угрозу для Японии, пострадать может и Аляска. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Землетрясение на Камчатке 30 июля: что известно о последствиях и цунами?

Ночью (по местному времени – 11:24, по нашему – 02:24) 30 июля 2025 года произошло мощное землетрясение магнитудой 8 у восточного побережья Камчатского полуострова в России.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения был в около 130 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине в примерно 10 – 20 километров. Некоторые другие источники упоминают магнитуду 8,7.

В общем землетрясение произошло в сейсмически активной зоне, где Тихоокеанская плита взаимодействует с Охотской. Подобные ситуации там не новые, но сила толчков на этот раз отличалась, а также и продолжительность афтершоков – местные писали, что землетрясение длилось более 7 минут.

Вот как происходило землетрясение на Камчатке: смотрите видео с X newsnoteworthy

Толчки ощутили в Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах. Местные жаловались на дрожание мебели и падение стен, например, в детском саду.

Власти объявили предупреждение о цунами для прибрежных районов Камчатки. Соответствующие службы США и Японии информируют о рисках для Гавайских островов, Аляски и японских островов.

Данные о высоте волн отличаются – пишут и про 0,3 метра, и про 3 – 4 метра. Угроза будет актуальной как минимум в течение 3 часов.

Заметим, последнее землетрясение магнитудой 8 или выше было 29 июля 2021 года возле Аляски (8,2). А последнее землетрясение магнитудой 8,7 или выше было 11 марта 2011 года в Японии (9,1). То есть землетрясение на Камчатке 30 июля 2025 года является крайне редким сейсмическим событием.

Как бы там ни было, а местные власти призвали жителей оставаться бдительными из-за возможных афтершоков. Также избегать прибрежных зон до полного снятия предупреждений. В МЧС советуют людям "ни в коем случае не ехать к берегу, чтобы посмотреть на цунами".