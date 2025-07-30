У Reuters пишуть і про загрозу для Японії, постраждати може й Аляска. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Землетрус на Камчатці 30 липня: що відомо про наслідки та цунамі?

Уночі (за тамтешнім часом – 11:24, за нашим – 02:24) 30 липня 2025 року стався потужний землетрус магнітудою 8 біля східного узбережжя Камчатського півострова у Росії.

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу був за близько 130 кілометрів на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині у приблизно 10 – 20 кілометрів. Деякі інші джерела згадують магнітуду 8,7.

Загалом землетрус стався у сейсмічно активній зоні, де Тихоокеанська плита взаємодіє з Охотською. Подібні ситуації там не нові, але сила поштовхів цього разу вирізнялася, а також і тривалість афтершоків – місцеві писали, що землетрус тривав понад 7 хвилин.

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Поштовхи відчули в Петропавловську-Камчатському та інших населених пунктах. Місцеві скаржилися на тремтіння меблів та падіння стін, як-от у дитячому садку.

Влада оголосила попередження про цунамі для прибережних районів Камчатки. Відповідні служби США та Японії інформують про ризики для Гавайських островів, Аляски та японських островів.

Дані про висоту хвиль відрізняються – пишуть і про 0,3 метра, і про 3 – 4 метри. Загроза буде актуальною щонайменше впродовж 3 годин.

Зауважмо, останній землетрус магнітудою 8 або вище був 29 липня 2021 року біля Аляски (8,2). А останній землетрус магнітудою 8,7 або вище був 11 березня 2011 року в Японії (9,1). Тобто землетрус на Камчатці 30 липня 2025 є вкрай рідкісною сейсмічною подією.

Хай там як, а місцева влада закликала жителів залишатися пильними через можливі афтершоки. Також уникати прибережних зон до повного зняття попереджень. У МНС радять людям "у жодному разі не їхати до берега, щоб подивитися на цунамі".