Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Что известно о землетрясении на Буковине?

Землетрясение на Буковине зафиксировали 29 июля в 5:15.

Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкой области, магнитудой 2,3 (по шкале Рихтера), на глубине 2 километра.

По классификации землетрясений относится к еле ощутимым.

Зарегистрировано землетрясение на территории Черновицкой области / Скриншот карты из Главного центра специального контроля

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Напомним, что 27 июля 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе населенного пункта Старые Санжары Полтавской области, магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера). Его зафиксировали на глубине 7,1 километр.