Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Что известно о землетрясении в Украине 27 июля?

Так, землетрясение было зарегистрировано в районе населенного пункта Старые Санжары, Полтавского района, Полтавской области.

Магнитуда подземных колебаний составляла 2,9 по шкале Рихтера. Толчки фиксировали на глубине 7,1 километра. По классификации землетрясений относится к неощутимым.

Эпицентр землетрясения в Полтавской области / фото Главного центра специального контроля

К слову, ранее ученый Дмитрий Гриня объяснил увеличение количества землетрясений в Украине. Он назвал эти природные явления волнообразной разгрузкой – их то больше, то меньше. Другой причиной является появление нового сейсмологического оборудования – оно банально лучше улавливает подземные толчки.

Сейсмически активными в Украине считаются территория Крыма, часть Одесской и Черновицкой областей, Карпаты, Винницкая, Кировоградская, Львовская и Тернопольская области. Однако активных тектонических разломов у нас нет.