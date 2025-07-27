Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Що відомо про землетрус в Україні 27 липня?

Так, землетрус було зареєстровано в районі населеного пункту Старі Санжари, Полтавського району, Полтавської області.

Магнітуда підземних коливань складала 2,9 за шкалою Ріхтера. Поштовхи фіксували на глибині 7,1 кілометра. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.

Епіцентр землетрусу у Полтавській області / фото Головного центру спеціального контролю

До слова, раніше науковець Дмитро Гриня пояснив збільшення кількості землетрусів в Україні. Він назвав ці природні явища хвилеподібним розвантаженням – їх то більше, то менше. Іншою причиною є поява нового сейсмологічного обладнання – воно банально краще вловлює підземні поштовхи.

Сейсмічно активними в Україні вважаються територія Криму, частина Одеської та Чернівецької областей, Карпати, Вінницька, Кіровоградська, Львівська та Тернопільська області. Проте активних тектонічних розломів у нас немає.