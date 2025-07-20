Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю науковця Дмитра Гриня "РБК-Україна".

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Чому в Україні стало більше землетрусів?

За словами Дмитра Гриня, загалом по Європі у 2023 – 2024 роках було більше землетрусів, ніж у 2022 році. А от цього року має бути менше.

Науковець назвав ці природні явища хвилеподібним розвантаженням – їх то більше, то менше.

Іншою причиною є поява нового сейсмологічного обладнання.

Раніше дрібні землетруси упускались, бо ми не мали апаратури, яка б чітко їх фіксувала та дозволяла встановити бальність землетрусу та його координати. По Україні за 2024 рік було 9 невеликих землетрусів, які відчувалися тільки ближче до епіцентру. Чим далі від джерела, тим менший вплив. Такі землетруси не несуть небезпеки населенню. У 2025 році найбільший землетрус був у Полтавській області – майже 4 бали,

– пояснив Гринь.

Він наголосив: Україна є сейсмічно безпечною. Майже третина території країни лежить на Українському кристалічному щиті. Активних тектонічних розломів у нас немає.

Переважна більшість землетрусів ідуть із румунської зони Вранча. Це найближча до України сейсмічно активна зона.

"Сейсмічно активними в Україні вважаються територія Криму, частина Одеської та Чернівецької областей, Карпати, Вінницька, Кіровоградська, Львівська та Тернопільська області. Також землетруси виникають в тектонічних розломах Українського кристалічного щита, але вони не глибокі та не дуже сильні. Наприклад, таке походження мають полтавські та криворізькі землетруси", – підсумував Гринь.