Землетрус викликав хвилювання серед жителів прибережних провінцій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.

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Що відомо про землетрус в Іспанії?

Основний підземний поштовх стався о 7:13 за місцевим часом на відстані приблизно 30 кілометрів від узбережжя провінції Альмерія. Поштовхи відчувалися також у провінціях Гранада, Малага, Хаен, Мурсія, Аліканте, Альбасете.

Початково Національний географічний інститут оцінив магнітуду основного землетрусу у 5,5, але згодом понизив її до 5,4. Поштовхи були спричинені сейсмічною активністю на малій глибині – всього 3 кілометри під морським дном, що зробило вібрації особливо відчутними у приміщеннях: хиталися предмети, дзвеніли склянки.

Після основного землетрусу о 8:49 було зафіксовано афтершок магнітудою 3,4, а згодом іще близько десятка менш потужних підземних поштовхів.

Рятувальники повідомили, що невелика кількість звернень від переляканих громадян була. Інформації про пошкодження будівель або постраждалих наразі немає.