Землетрясение вызвало волнение среди жителей прибрежных провинций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El País.

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Что известно о землетрясении в Испании?

Основной подземный толчок произошел в 7:13 по местному времени на расстоянии примерно 30 километров от побережья провинции Альмерия. Толчки ощущались также в провинциях Гранада, Малага, Хаэн, Мурсия, Аликанте, Альбасете.

Изначально Национальный географический институт оценил магнитуду основного землетрясения в 5,5, но впоследствии понизил ее до 5,4. Толчки были вызваны сейсмической активностью на малой глубине – всего 3 километра под морским дном, что сделало вибрации особенно ощутимыми в помещениях: качались предметы, звенели стаканы.

После основного землетрясения в 8:49 было зафиксировано афтершок магнитудой 3,4, а затем еще около десятка менее мощных подземных толчков.

Спасатели сообщили, что небольшое количество обращений от испуганных граждан было. Информации о повреждении зданий или пострадавших пока нет.