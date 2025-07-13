Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Подробности землетрясения в Черновицкой области

В воскресенье, 13 июля, около 11 утра зафиксировали землетрясение в районе поселка Конятина, что в Вижницком районе Черновицкой области. Магнитуда события составила 2,6 по шкале Рихтера, а глубина залегания – 3 километра.

По классификации это землетрясение отнесли к еле ощутимым, поэтому большинство людей могли его не заметить.

В Главном центре спецконтроля обращаются к тем, кто почувствовал толчки. Их просят оставлять сообщения по ссылке. Это поможет специалистам в уточнении параметров землетрясений и лучше понимать сейсмическую активность в регионе.

Кстати, сильнейшее землетрясение почувствовали в начале июля 2025 года на Полтавщине. Тогда магнитуда достигла 3,1 по шкале Рихтера, а эпицентр залегал на глубине 7 километров. Тогда это было третье землетрясение в регионе с начала года.