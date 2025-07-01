Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Что известно о землетрясении на Полтавщине

В ночь на вторник, 1 июля, фиксировались подземные толчки в Полтавском районе. Эта зона в области является сейсмически активной, поэтому уже третий раз за год здесь происходит землетрясение.

На этот раз толчки были в районе села Карпуси. Их магнитуда составляла 3,1 балла по шкале Рихтера. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

Если жители чувствовали подземные толчки, об этом просят сообщать. Стоит отметить время, место и ориентировочное время ощущения землетрясения.

Если вы чувствовали землетрясение, оставьте сообщение о ваших ощущениях по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения,

– говорится в сообщении.

Землетрясение такой же силы произошло в феврале возле села Браилки Полтавского района. Тогда толчки зафиксировали после полуночи 16 февраля на глубине 2 километра.

А 1 февраля землетрясение ощущали в Полтаве. Оно произошло между областным центром и селом Решетиловка. Толчки вызвали дрожание мебели в многоэтажках.