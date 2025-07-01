Про це пише 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Що відомо про землетрус на Полтавщині

У ніч проти вівторка, 1 липня, фіксувалися підземні поштовхи в Полтавському районі. Ця зона в області є сейсмічно активною, тому вже втретє за рік тут відбувається землетрус.

Цього разу поштовхи були в районі села Карпусі. Їхня магнітуда складала 3,1 бали за шкалою Ріхтера. Землетрус відбувся на глибині 7 кілометрів.

Якщо жителі відчували підземні поштовхи, про це просять повідомляти. Варто зазначити час, місце та орієнтовний час відчуття землетрусу.

Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу,

– йдеться в повідомленні.

Землетрус такої ж сили відбувся в лютому біля села Браїлки Полтавського району. Тоді поштовхи зафіксували після опівночі 16 лютого на глибині 2 кілометри.

А 1 лютого землетрус відчували у Полтаві. Він стався між обласним центром і селом Решетилівка. Поштовхи викликали дрижання меблів у багатоповерхівках.