Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Дивіться також Магнітудою до 7,5: в Україні найближчими роками очікують потужний землетрус
Що відомо про землетрус на Полтавщині
У Полтавському районі часто виникають незначні землетруси. На щастя, вони не несуть руйнувань та майже не відчуваються. Один з таких стався о 00:48 16 лютого. Підземні поштовхи на глибині 2 кілометри відбувалися в районі села Браїлки. Магнітуда землетрусу була 3,1 за шкалою Ріхтера.
Люди не відчувають поштовхи такої магнітуди. Однак якщо жителі відчували землетрус у цей час, про свої відчуття можна розповісти сейсмологам за посиланням. Уся отримана інформація допоможе їм вивчати енергетичні параметри землетрусу.
Коли в останнє фіксувалися землетруси в Полтавській області
- В обласному центрі землетрус 1 лютого викликав дрижання меблів у багатоповерхівках. Поштовхи відбувалися між Полтавою та Решетилівкою.
- У листопаді 2024 року на території області також зафіксували землетрус магнітудою 3 за школою Ріхтера. Тоді коливання були в Полтавському районі на глибині 8 кілометрів.
- Неподалік Решетилівки підземні поштовхи фіксувалися і в березні 2024 року. Епіцентр землетрусу тоді був на глибині 10 кілометрів, а магнітуда становила 3,6.
- Також землетруси на Полтавщині сейсмологи фіксували у минулі роки.