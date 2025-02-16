Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Что известно о землетрясении на Полтавщине

В Полтавском районе часто возникают незначительные землетрясения. К счастью, они не несут разрушений и почти не ощущаются. Одно из таких произошло в 00:48 16 февраля. Подземные толчки на глубине 2 километра происходили в районе села Браилки. Магнитуда землетрясения была 3,1 по шкале Рихтера.

Люди не ощущают толчки такой магнитуды. Однако если жители чувствовали землетрясение в это время, о своих ощущениях можно рассказать сейсмологам по ссылке. Вся полученная информация поможет им изучать энергетические параметры землетрясения.

Когда в последний раз фиксировались землетрясения в Полтавской области