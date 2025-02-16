Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Главный центр специального контроля.
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Что известно о землетрясении на Полтавщине
В Полтавском районе часто возникают незначительные землетрясения. К счастью, они не несут разрушений и почти не ощущаются. Одно из таких произошло в 00:48 16 февраля. Подземные толчки на глубине 2 километра происходили в районе села Браилки. Магнитуда землетрясения была 3,1 по шкале Рихтера.
Люди не ощущают толчки такой магнитуды. Однако если жители чувствовали землетрясение в это время, о своих ощущениях можно рассказать сейсмологам по ссылке. Вся полученная информация поможет им изучать энергетические параметры землетрясения.
Когда в последний раз фиксировались землетрясения в Полтавской области
- В областном центре землетрясение 1 февраля вызвало дрожание мебели в многоэтажках. Толчки происходили между Полтавой и Решетиловкой.
- В ноябре 2024 года на территории области также зафиксировали землетрясение магнитудой 3 по школе Рихтера. Тогда колебания были в Полтавском районе на глубине 8 километров.
- Неподалеку Решетиловки подземные толчки фиксировались и в марте 2024 года. Эпицентр землетрясения тогда был на глубине 10 километров, а магнитуда составляла 3,6.
- Также землетрясения на Полтавщине сейсмологи фиксировали в прошлые годы.