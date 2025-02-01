В Полтаве 1 февраля почувствовали землетрясение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Общественного.

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Землетрясения фиксировали раньше

Впоследствии респонденты также уточнили, что были ощутимые колебания. Местные рассказали, что было слышно дрожание мебели. В частности, говорится о многоэтажках.

В ГСЧС рассказали детали относительно землетрясения в Полтаве 1 февраля 2025 года.

В 18.21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 километра,

– говорится в сообщении.

Ранее такие природные явления уже фиксировали в регионе.

В частности, в ноябре 2024 года там зафиксировали землетрясение магнитудой 3 по школе Рихтера. Его эпицентр был расположен в Полтавском районе на глубине 8 километров.

Также землетрясение фиксировали в марте 2024 года. Его эпицентр был в Решетиловском районе на глубине 10 километров. Его магнитуда составляла 3,6 по шкале Рихтера.