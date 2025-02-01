У Полтаві 1 лютого відчули землетрус. Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Землетруси фіксували раніше

Згодом респонденти також уточнили, що були відчутні коливання. Місцеві розповіли, що було чути дрижання меблів. Зокрема, мовиться про багатоповерхівки.

У ДСНС розповіли деталі стосовно землетрусу у Полтаві 1 лютого 2025 року.

О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 кілометри,

– мовиться в повідомленні.

Раніше такі природні явища вже фіксували у регіоні.

Зокрема, у листопаді 2024 року там зафіксували землетрус магнітудою 3 за школою Ріхтера. Його епіцентр був розташований у Полтавському районі на глибині 8 кілометрів.

Також землетрус фіксували у березні 2024 року. Його епіцентр був у Решетилівському районі на глибині 10 кілометрів. Його магнітуда становила 3,6 за шкалою Ріхтера.