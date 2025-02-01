Так, зазначалося, що, буцімто стався масштабний збій у роботі спеціальної бази розшуку МВС України "Армор", яка містить дані про всіх правопорушників та ухилянтів. Це нібито вплинуло на роботу гарячої лінії та Сервісних центрів, передає 24 Канал.

Дивіться також Майже всі школи мають кнопку виклику поліції, будуть встановлені і металодетектори, – МВС

Реакція МВС

На офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ з'явилося роз'яснення. Там наголосили, що спецлінія Національної поліції 102 працює у штатному режимі. І жодних масштабних збоїв не зафіксовано. Аналогічно справно працює і система сервісних центрів МВС

Вкотре просимо користуватися офіційною інформацією та перевіряти перед оприлюдненням дані, отримані з неофіційних джерел,

– закликали у відомстві.