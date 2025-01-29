Вкотре наголошується, що безпека наших дітей – пріоритет країни. Про це зазначив і Ігор Клименко міжнародним партнерам, пише 24 Канал, посилаючись на МВС.

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Безпекові заходи, які діють у закладах освіти України

Під час засідання Секторальної робочої групи "Правоохоронна діяльність" Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що безпека дітей у закладах освіти – це один з пріоритетів відомства.

Серед безпекових заходів у закладах загальної середньої освіти є наявність інспекторів Служби освітньої безпеки, обладнання тривожними кнопками та встановлення пропускного режиму, зокрема металодетекторів.

Завдання інспекторів Служби освітньої безпеки полягає у створенні безпечних умов під час навчального процесу. Зокрема, поліцейський:

координує пропускний режим, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей;

допомагає учням вирішувати будь-які конфлікти мирним шляхом;

запобігає правопорушенням;

займається патріотичним вихованням;

мотивує школярів до активної життєвої позиції.

План внутрішньої стійкості України передбачає, що в кожному закладі середньої освіти має бути свій поліцейський, який дбатиме про безпеку дітей. Безпека у школах поєднує присутність фахівця та арсенал технічних засобів. Наразі майже всі заклади середньої освіти обладнані тривожними кнопками виклику поліції. Також працюємо над належним пропускним режимом. Зокрема, встановленням рамкових металодетекторів,

– додав Ігор Клименко

Цікаво! Сьогодні в Україні інспекторами СОБ забезпечено майже 1200 закладів освіти.

Раніше, начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник розповіла про ситуації, коли ця посада себе виправдала.

Інспектори СОБ / фото МВС

За минулий семестр були ситуації пов'язані із затриманням на території закладів освіти осіб, які перебували у розшуку, з ознаками наркотичного та алкогольного сп'яніння. Виявлено небезпечні предмети, такі як набої або страйкбольні гранати. Інспектори організовували евакуацію дітей під час повідомлень про замінування школи чи падіння уламків ворожого БпЛА неподалік закладу освіти.

Були випадки, коли інспектори СОБ надавали першу домедичну допомогу під час приступу астми у дитини та підозри на апендицит.

Ми розуміємо, що найголовніше – це запобігти вчиненню правопорушення чи надзвичайної події. За цей період були ситуації, де вчасна реакція інспекторів СОБ була просто необхідною,

– прокоментувала Надія Ситник.

Аби бути готовим до надзвичайних ситуацій інспектори СОБ, разом з іншими учасниками освітнього процесу, відпрацьовують алгоритми реагування на сигнали повітряної тривоги чи замінування. За минулий семестр проведено понад 67 тисяч інтерактивних занять.