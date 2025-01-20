За словами міністерки юстиції України Ольги Стефанішин, оновлення даних у реєстрах наразі здійснюють фахівці виконавчої служби та приватні виконавці, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Дослідники попереджають про "гіперперсоналізовані" хакерські атаки на основі ШІ

Після атаки співпрацю з керівником державного підприємства "Національні інформаційні системи" (НАІС) було припинено. Наразі триває кримінальне розслідування, яке було розпочате одразу після виявлення злому. Також вперше проведено аудит діяльності НАІС та розпочато внутрішнє розслідування.

Що вже працює?

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

⁠Автоматизована система виконавчого провадження;

⁠Електронний реєстр апостилів;

⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

⁠Автоматизована система "Банкрутство та неплатоспроможність";

⁠Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади".

Вважливо! Наразі обмежено доступ нотаріусів та державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на період актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

У відповідь на атаку Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11290 Про захист інформації та кібербезпеку державних інформаційних ресурсів. Згідно з документом, у всіх державних органах, що працюють з інформацією про громадян, буде створена професійна мережа фахівців з кібербезпеки.

Крім того, для посилення захисту державних ресурсів планується використання досвіду та експертизи країн-партнерів.

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Атака на держреєстри України

Нагадаємо, що 19 грудня 2024 року Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України. Тимчасово не працювали майже три десятки сервісів у застосунку Дія. Метою атаки було порушення критичної інфраструктури країни.