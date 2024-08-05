Він має статися в сейсмоактивній зоні Вранча. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів геофізик Володимир Шляховий.

Дивіться також У Грузії зафіксували 4 землетруси

Найближчими роками в Україні очікують землетрус

Як розповів Шляховий, який багато років досліджує сейсмічну активність у Полтавській області, у регіоні з 2010-го року сталося 15 землетрусів. Найбільший з них стався 3 лютого 2015-го року поблизу Гадяча (епіцентр на Сумщині). Тоді за школою Ріхтера землетрус оцінили у 4,7 – 4,8 бала.

"У земних надрах є напруження і тиск завжди, і якщо додаткові якісь збурення є і впливи, то може статися і землетрус. Більшість землетрусів на Полтавщині сталися на глибині від 5 до 11 кілометрів. Механізм подій цих землетрусів однотипний. Тобто причина завжди одна і та ж", – ідеться в науковій роботі сейсмографа.

Землетруси переважно стаються по лінії Перещепине – Карлівка – Зачепилівка. Власне, як розповів науковець, більшість із 15 землетрусів сталася саме там. Учені Полтавської гравіметричної обсерваторії вивчають кілька можливих варіантів, що могли спричинити такі рухи земної кори.



Приблизний розлом на лінії Карлівка – Зачепилівка – Перещепине / Карта Суспільне Полтава

"Ймовірність впливу нафто-газового видобутку теж є. Хоча так глибоко свердловини не копають, але виключати це не можна. Також ми звернули увагу, що кількість землетрусів у Афганістані і Ірані збільшилась з початком військових конфліктів на цих землях", – каже Володимир Шляховий.

Найближчими роками в Україні очікують землетрус у 7 – 7,5 бала, який має статись в сейсмоактивній зоні Вранча,

– повідомив вчений Шляховий.

Він вважає, що така сейсмічна подія становить небезпеку для України.



Зона Вранча / Карта bukinfo

За його словами, у визначенні точних причин землетрусів має бути зацікавлена, у першу черга, місцева влада.

"Без нормальних ґрунтовних досліджень зробити висновки вченим складно. У цьому має бути зацікавлена місцева влада. Ми працюємо на ентузіазмі переважно. Раніше у нас дослідження проводила група у 12 людей у мене були, а тепер одна чи дві людини", – розповів Володимир Шляховий.

Науковець зазначив, що такі дослідження не коштуватимуть надто дорого, необхідна апаратура вже є, потрібні тільки фахівці.