Проте мешканці області могли не відчути земних поштовхів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Що відомо про землетрус на Закарпатті

За даними Головного центру спеціального контролю, землетрус на території Закарпатської області магнітудою 2 бали за шкалою Ріхтера був глибиною до 5 кілометрів. Проте там зазначають, що за класифікацією він відноситься до невідчутних.

Це означає, що така інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, а струси землі виявляються і реєструються лише сейсмографами.

До слова, 31 травня землетрус також стався в Японії. На острові Хоккайдо люди почули підземні поштовхи. Варто зазначити, що вони були не дуже сильні.

Магнітуда 6,1 не здатна завдати руйнувань будівлям, а лише викликає похитування предметів. На щастя, люди від стихії не постраждали.