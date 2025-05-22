Землетрус відчули у Туреччині та Ізраїлі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Що відомо про землетрус на Криті
Землетрус стався за 79 кілометрів від міста Іракліон о 6:19 ранку за місцевим часом.
Наразі рятувальники не отримували жодних викликів про допомогу та повідомлень про серйозні пошкодження.
Землетрус біля узбережжя Криту: дивіться відео
Відомо лише про невеликі зсуви на дорогах.
У мережі показали момент поштовхів. На відео видно рослини, які тремтіли протягом кількох секунд, та зляканих тварин.
Землетрус на Криті: дивіться відео
Крит сколихнув землетрус: дивіться відео
Рятувальні служби перебувають у стані підвищеної готовності. У регіоні оголошено попередження про цунамі.
Землетрус на Криті: дивіться відео
До слова, тиждень тому острів також сколихнув землетрус.
Греція – одна з найбільш сейсмостійких країн Європи. Але ще на початку 2025 року на популярному туристичному острові Санторіні кілька тижнів був високий рівень сейсмічної активності. Тисячам людей довелося евакуюватися.