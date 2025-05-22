Землетрясение почувствовали в Турции и Израиле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о землетрясении на Крите

Землетрясение произошло в 79 километрах от города Ираклион в 6:19 утра по местному времени.

Сейчас спасатели не получали никаких вызовов о помощи и сообщений о серьезных повреждениях.

Землетрясение у побережья Крита: смотрите видео

Известно лишь о небольших оползнях на дорогах.

В сети показали момент толчков. На видео видно растения, которые дрожали в течение нескольких секунд, и испуганных животных.

Землетрясение на Крите: смотрите видео

Крит всколыхнуло землетрясение: смотрите видео

Спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности. В регионе объявлено предупреждение о цунами.

Землетрясение на Крите: смотрите видео

К слову, неделю назад остров также всколыхнуло землетрясение.

Греция – одна из самых сейсмоустойчивых стран Европы. Но еще в начале 2025 года на популярном туристическом острове Санторини несколько недель был высокий уровень сейсмической активности. Тысячам людей пришлось эвакуироваться.