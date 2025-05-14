Епіцентр землетрусу залягав на глибині 83 кілометри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Поштовхи критського землетрусу відчули Ізраїль і Єгипет
Наразі інформації про наслідки землетрусу на Криті немає. Зокрема, не відомо, чи спричинив він руйнування.
Натомість поштовхи було відчутно в Єгипті. Національний науково-дослідний інститут астрономії та геофізики зафіксував землетрус магнітудою 6,4 за 431 кілометр від північного узбережжя країни.
Також, за даними інституту, про жертв і матеріальні збитки наразі інформації немає.
Водночас видання The Times Of Israel повідомляє, що жителі кількох районів Ізраїлю, зокрема Тель-Авіву та Єрусалиму відчули підземні поштовхи невдовзі після того, як на Криті стався землетрус.
За інформацією Геологічної служби Ізраїлю, відчувалися підземні поштовхи магнітудою 2 – 2,3 бала.