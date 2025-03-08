Використовуючи сучасні моделі, дослідники виявили, що коливання сонячного тепла впливають на температуру поверхні Землі, потенційно впливаючи на тектонічні рухи. Цей ефект, хоча і не є основною причиною землетрусів, може підвищити точність прогнозування. Якщо цей метод буде вдосконалено, то одного дня він зможе надавати важливі попередження, допомагаючи врятувати життя ще до того, як станеться катастрофа, повідомляє 24 Канал з посиланням на EurekAlert та оригінальне дослідження, опубліковане в журналі Chaos An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

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Розуміння механіки землетрусів

Сейсмологи розуміють фундаментальну механіку землетрусів: коли тектонічні плити зміщуються, вони накопичують енергію деформації, яка зрештою вивільняється, викликаючи сейсмічні події. Однак точне прогнозування землетрусів лишається серйозною проблемою. Без надійних прогнозів жителі сейсмічних регіонів є вразливими до катастроф.

Нещодавні дослідження вивчали, чи можуть Сонце або Місяць впливати на сейсмічну активність. Деякі дослідження припускають, що приливні сили або електромагнітні ефекти можуть взаємодіяти з земною корою, ядром і мантією, потенційно відіграючи певну роль у формуванні землетрусів.

Дослідження ролі сонячного тепла

Нове дослідження під керівництвом дослідників з Університету Цукуби та Національного інституту передових промислових наук і технологій – обидва розташовані в Японії – вивчає, чи впливає клімат Землі (наприклад, зміни температури, спричинені сонячним теплом) на активність землетрусів. Це дослідження ґрунтується на їхньому попередньому дослідженні 2022 року, яке виявило зв'язок між активністю сонячних плям і сейсмічними патернами, що свідчить про можливий причинно-наслідковий зв'язок.

Сонячне тепло спричиняє зміни атмосферної температури, які, своєю чергою, можуть впливати на властивості гірських порід і рух підземних вод. Такі коливання можуть зробити гірські породи більш крихкими і схильними до розривів, наприклад, а зміни кількості опадів і танення снігу можуть змінити тиск на межі тектонічних плит. Хоча ці фактори можуть не бути основними рушійними силами землетрусів, вони все ж можуть відігравати певну роль, яка може допомогти у прогнозуванні сейсмічної активності,

– розповів автор дослідження Матеус Енріке Джункейра Салданья.

Використовуючи математичні та обчислювальні методи, дослідники проаналізували дані про землетруси разом із записами сонячної активності та поверхневими температурами на Землі. Серед інших висновків, вони помітили, що коли вони включили температуру поверхні Землі в свою модель, прогнозування стало більш точним, особливо для неглибоких землетрусів. Це має сенс, оскільки тепло і вода здебільшого впливають на верхні шари земної кори.

На шляху до нової моделі прогнозування землетрусів

Отримані дані свідчать про те, що передача сонячного тепла до поверхні Землі впливає на сейсмічну активність, хоч і незначною мірою. Це швидше супутній фактор, який полегшує настання землетрусу. Така собі остання крапля, після якої переповнений келих переливається через вінця.

Однак, розуміючи ці особливості, а також залучаючи прогнози сонячної активності, ми можемо розробити моделі температури Землі й зробити крок у складанні прогнозів землетрусів.

Варто зазначити, що ми робимо такі ж перші кроки і в питаннях прогнозування сонячної активності. Поки що ми можемо робити їх лише дуже приблизними, здебільшого на основі історичних даних, а також деяких точкових вимірювань. Лише нещодавно вчені з'ясували, що Сонце, можливо, дає нам підказку перед появою великих спалахів. Це потрібно ще підтвердити, але дані обнадійливі.