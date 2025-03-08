Используя современные модели, исследователи обнаружили, что колебания солнечного тепла влияют на температуру поверхности Земли, потенциально влияя на тектонические движения. Этот эффект, хотя и не является основной причиной землетрясений, может повысить точность прогнозирования. Если этот метод будет усовершенствован, то однажды он сможет предоставлять важные предупреждения, помогая спасти жизни еще до того, как произойдет катастрофа, сообщает 24 Канал со ссылкой на EurekAlert и оригинальное исследование, опубликованное в журнале Chaos An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science.

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Понимание механики землетрясений

Сейсмологи понимают фундаментальную механику землетрясений: когда тектонические плиты смещаются, они накапливают энергию деформации, которая в конце концов высвобождается, вызывая сейсмические события. Однако точное прогнозирование землетрясений остается серьезной проблемой. Без надежных прогнозов жители сейсмических регионов уязвимы к катастрофам.

Недавние исследования изучали, могут ли Солнце или Луна влиять на сейсмическую активность. Некоторые исследования предполагают, что приливные силы или электромагнитные эффекты могут взаимодействовать с земной корой, ядром и мантией, потенциально играя определенную роль в формировании землетрясений.

Исследование роли солнечного тепла

Новое исследование под руководством исследователей из Университета Цукубы и Национального института передовых промышленных наук и технологий – оба расположены в Японии – изучает, влияет ли климат Земли (например, изменения температуры, вызванные солнечным теплом) на активность землетрясений. Это исследование основывается на их предыдущем исследовании 2022 года, которое выявило связь между активностью солнечных пятен и сейсмическими паттернами, что свидетельствует о возможной причинно-следственной связи.

Солнечное тепло вызывает изменения атмосферной температуры, которые, в свою очередь, могут влиять на свойства горных пород и движение подземных вод. Такие колебания могут сделать горные породы более хрупкими и склонными к разрывам, например, а изменения количества осадков и таяния снега могут изменить давление на границе тектонических плит. Хотя эти факторы могут не быть основными движущими силами землетрясений, они все же могут играть определенную роль, которая может помочь в прогнозировании сейсмической активности,

– рассказал автор исследования Матеус Энрике Джункейра Салданья.

Используя математические и вычислительные методы, исследователи проанализировали данные о землетрясениях вместе с записями солнечной активности и поверхностными температурами на Земле. Среди других выводов, они заметили, что когда они включили температуру поверхности Земли в свою модель, прогнозирование стало более точным, особенно для неглубоких землетрясений. Это имеет смысл, поскольку тепло и вода по большей части влияют на верхние слои земной коры.

На пути к новой модели прогнозирования землетрясений

Полученные данные свидетельствуют, что передача солнечного тепла к поверхности Земли влияет на сейсмическую активность, хоть и в незначительной степени. Это скорее сопутствующий фактор, который облегчает наступление землетрясения. Такая себе последняя капля, после которой переполненный бокал переливается через край.

Однако, понимая эти особенности, а также привлекая прогнозы солнечной активности, мы можем разработать модели температуры Земли и сделать шаг в составлении прогнозов землетрясений.

Стоит отметить, что мы делаем такие же первые шаги и в вопросах прогнозирования солнечной активности. Пока мы можем делать их только очень приблизительными, в основном на основе исторических данных, а также некоторых точечных измерений. Лишь недавно ученые выяснили, что Солнце, возможно, дает нам подсказку перед появлением крупных вспышек. Это нужно еще подтвердить, но данные обнадеживающие.