Детали открытия

Солнечные вспышки — это внезапные всплески электромагнитного излучения от Солнца, которые могут выбрасывать опасные уровни энергии, достаточно сильные, чтобы достичь атмосферы Земли. Хотя не все из них направлены в нашу сторону и не все заканчиваются выбросом плазмы, все же нам было бы весьма полезно уметь предвидеть такие явления, желательно как можно раньше. Группа исследователей под руководством гелиофизика Эмили Мейсон из Predictive Sciences определила новый тип солнечной активности в атмосфере Солнца, который может предшествовать будущим вспышкам, таким образом сигнализируя нам о них, сообщает 24 Канал со ссылкой на Astrophysical Journal Letters.

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Исследование, подробно описано в статье, опубликованной 6 декабря и представленной 15 января во время 245-й встречи Американского астрономического общества, имеет важное значение для обеспечения безопасности астронавтов, спутников и наземных технологий.

Действительно, прогнозирование солнечных вспышек имеет решающее значение для защиты людей и технологий от нестабильных вспышек на Солнце. Солнечные вспышки могут вывести из строя спутниковую связь, системы GPS и электросети на Земле, а также подвергать астронавтов и космические аппараты опасному уровню радиации. Поэтому надежная система раннего предупреждения была бы желательным инструментом для смягчения опасностей космической погоды.

Используя Обсерваторию солнечной динамики NASA, Мейсон и ее коллеги проанализировали мерцание корональных петель — аркообразных структур во внешней атмосфере Солнца, известных как корона — накануне 50 интенсивных солнечных вспышек. Согласно заявлению, корональные петли существуют в тех же магнитоактивных областях Солнца, которые также вызывают солнечные вспышки. Исследователи заметили, что яркость корональных петель в экстремальном ультрафиолетовом свете менялась гораздо больше в часы, предшествовавшие большой вспышке вблизи, чем яркость корональных петель над не вспыхивающими регионами.

Мы обнаружили, что часть экстремального ультрафиолетового света над активными регионами хаотично мерцает в течение нескольких часов перед солнечной вспышкой. Результаты действительно важны для понимания вспышек и могут улучшить нашу способность прогнозировать опасную космическую погоду,

– говорит Эмили Мейсон.

Исследователи предполагают, что наблюдение за вариациями ультрафиолетовой яркости в корональных петлях может предсказать будущие солнечные вспышки за два-шесть часов до их начала с точностью 60-80%. Если это подтвердится, мы будем иметь более точные методы прогнозирования.

Помогут ли они нам? Вероятно, меньшей степени, чем хотелось бы. Ведь несколько часов форы почти не играют роли, учитывая, что корональный выброс массы путешествует к нам в среднем три дня, а иногда и все пять, что дает достаточно времени для расчетов траектории и силы выброса, а затем подготовки спутников и электросетей к его прибытию.

Другое дело – если это даст возможность прогнозировать именно сильные вспышки. Тогда мы могли бы знать, нужно ли бояться и готовиться, или вспышка будет слабой и на нее даже не стоит обращать внимание. Исследователи предполагают, что чем сильнее вспышка, тем раньше наступают пики мерцания, но признают, что для подтверждения этого возможного аспекта нужен дальнейший анализ.