Европа может стать новым центром мировой науки

Университет Экс-Марсель во Франции заявил, что уже 40 американских ученых "откликнулись на призыв", который он сделал в начале этого месяца, предлагая безопасное убежище американцам, бегущим из страны или раздумывающим над этим. Ученые в США сейчас сталкиваются с внезапной потерей финансирования и более строгими правилами по выбору направлений исследований. Некоторые из них даже заявляют об ограничении свободы слова. По словам президента Университета Экс-Марсель Эрика Бертона, его заведение готово приютить всех, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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В пресс-релизе, который рассказывает об инициативе "Безопасное пространство для науки" университет сообщил, что сотрудничает с американскими учеными, чьи исследования связаны со здравоохранением, эпидемиологией, инфекционными заболеваниями, ЛГБТ, вопросами неравенства, гуманитарными и социальными науками, астрофизикой и другими темами.

Университет Экс-Марсель обратился к американским ученым 7 марта, когда новости о прекращении финансирования многих университетов и сообщения о жестких ограничениях на темы исследований начали появляться с новой силой.

Мы являемся свидетелями нового оттока мозгов. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству ученых продолжить свои исследования. Но мы не можем удовлетворить все запросы в одиночку,

– заявил Бентон.

Он обратился за помощью к французскому и европейскому правительствам, чтобы те способствовали переводу ученых в Европу.

Непоправимый вред

Администрация Трампа разрушает науку и исследования в США таким образом, что понадобятся поколения, чтобы понять это и осознать последствия. Многие колледжи и научно-исследовательские институты полагаются на федеральное финансирование для осуществления прорывов, которые затем воплощаются в патентах, изобретениях, передовых гаджетах, современном вооружении, новых методах лечения и тому подобное. Все это обеспечивало Соединенным Штатам первенство в мировой науке и технологиях. Но что же будет теперь?

12 марта государственная медицинская школа в Массачусетсе UMass Chan объявила о замораживании набора студентов и разослала электронное письмо ранее принятым студентам, в котором сообщила, что отменяет их поступление.

Из-за постоянной неопределенности, связанной с федеральным финансированием биомедицинских исследований, UMass Chan, как и многие другие университеты, сталкивается со значительными проблемами в обеспечении стабильных возможностей для диссертационных исследований для поступающих. К сожалению, в результате мы должны отменить все предложения по вступлению на осенний семестр 2025 года,

– говорится в электронном письме.

Университет добавил, что "не может контролировать обстоятельства, которые привели к такому результату".

Медицинская школа UMass Chan является ведущим исследователем в области лечения бокового амиотрофического склероза (БАС), также известного как болезнь Лу Герига. Крупнейшим источником финансирования исследований этого заболевания были федеральные гранты Национальных институтов здравоохранения США, которые давали школе около 50 миллионов долларов ежегодно. Эти деньги исчезли, потому что администрация Трампа прекратила действие сотен активных исследовательских грантов.

Университет Пенсильвании также сообщил студентам, что больше не может их принимать. Профессор университета рассказал журналистам, что потеря финансирования была внезапной и произошла после того, как многие люди уже были отобраны в аспирантуру. "Мы рассмотрели сотни заявок, провели собеседования с десятками финалистов, но вся эта работа фактически была напрасной. Мы просто потеряли время половины этих людей, потому что наш список сократился более чем наполовину", – заявили в Университете Пенсильвании.

Тем временем Экс-Марсель заявил, что уже выделил 16 миллионов долларов, чтобы принять трех американских ученых на три года. Университет сотрудничает с местными властями, чтобы "способствовать прибытию ученых и их семей в Марсель" Это будет включать трудоустройство, жилье, доступ к школам, транспорт и визы.

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Это уже было

Стоит напомнить, что в своё время именно в США бежали многочисленные ученые из Германии и других стран, захваченных нацистами. Поток не прекращался ни когда Гитлер набирал силы, ни когда он захватил Европу, ни тем более после его поражения. Кто-то спасался от преследований по политическим, расовым и религиозным признакам, кто-то не хотел служить режиму. Многие из них были евреями или противниками нацистов.

Среди самых известных имен, сбежавших в США, можно назвать всемирно известного физика Альберта Эйнштейна, итальянца Энрико Ферми, физиков венгерского происхождения Эдварда Теллера, Джона фон Неймана, Лео Силарда и многих других.

Кроме того, даже после окончания Второй мировой войны США активно привлекали немецких ученых: вчера они проводили жестокие опыты на людях для Гитлера, а сегодня уже работают на благо американской науки в обмен на амнистию. Выгодно!

В рамках секретной "Операции Скрепка" более 1600 немецких ученых, инженеров и техников были вывезены из бывшей нацистской Германии в США для государственной работы. Было подтверждено, что некоторые из них были бывшими членами нацистской партии, включая СС. Эти усилия серьезно начались в 1945 году, когда союзники продвинулись в Германию и обнаружили богатство научного таланта и передовых исследований, которые способствовали технологическому прогрессу Германии во время войны.

Самым известным из них был Вернер фон Браун, который стал ведущим разработчиком американской ракетной программы. Завербованные сыграли важную роль в развитии космической программы США и военных технологий во время холодной войны. Усилия также были направлены на синтетическое топливо, медицину и другие области исследований.

Примерно так США получили свое преимущество в науке, а затем поддерживали его постоянным развитием, финансированием, свободой действий. Похоже, в эпоху Трампа и Илона Маска это больше не нужно.