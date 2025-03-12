Что произошло

Как выяснили журналисты, оценка капитальных затрат на развитие футуристического города выросла до 8,8 триллиона долларов. Это более чем в 25 раз превышает годовой бюджет всего королевства, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Еще хуже то, что аудиторский отчет, с которым ознакомилась газета, обнаружил, что чиновники пытались подтасовать цифры, чтобы скрыть доказательства того, что стоимость проекта резко возросла. Аудит обнаружил "доказательства преднамеренного манипулирования" финансами со стороны "определенных членов руководства".

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Проект Neom – это не только город "The Line", покрытый с обеих сторон зеркалами. Он будет вмещать жилые зоны, магазины, транспортную инфраструктуру, бизнес-объекты, фермы и все другие удобства. В целом концепция пятнадцатиминутного города ориентируется на то, чтобы каждый житель имел все необходимое для жизни в пределах 15 минут от дома – работу, покупки, развлечения, медицинскую помощь, образование и тому подобное. Масштабный план также включает огромный курорт "все включено" на побережье, второй горнолыжный курорт в горах и многое другое. В дополнение к тому, что людям нужно строить в засушливой пустыне, все это создает ряд дополнительных вызовов и расходов.

Neom – футуристический город в Саудовской Аравии: видео

WSJ пишет, что чиновники пытаются защитить королевскую семью от суровых реалий, фактически манипулируя информацией. В одном из примеров они пытаются показать, что горнолыжный курорт будет прибыльным, соответствуя их заоблачным ожиданиям. Для этого они повысили прогнозируемые цены на проживание на недостроенном объекте. Один номер в отеле ранее стоил 489 долларов, а теперь обойдется в 1866 долларов. Так называемый "глэмпинг" (происходит от сочетания слов "гламурный" и "кемпинг", совмещая в себе побег от цивилизации без отказа от ее удобств) подорожал с 216 до 794 долларов за ночь.

Как сообщается, в реализации проекта помогают консультанты McKinsey, международной компании, работающей в сфере менеджмент-консалтинга и специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим управлением. В одном из электронных писем было обнаружено, что Антони Вивес, который был назначен ответственным за прибрежный курорт Синдала, перед ключевой встречей сказал консультантам компании, что "мы не должны проактивно вспоминать о расходах вообще".

Кроме того, были пересмотрены сами планы строительства. Общая длина горизонтального небоскреба предполагает линию длиной более 100 миль (160 километров), и на первом этапе должны были охватить сразу 10 миль (16 километров). Однако теперь на первом этапе рассматривается строительство лишь 1,5 мили (2,4 километра) в течение следующего десятилетия. Также существует рекомендация уменьшить запланированную высоту The Line с 1600 футов до 1000 футов (с 487 метров до 304 метров) для экономии средств. Но это предложение, как сообщается, встретило решительное сопротивление самого кронпринца.

Текущая цель – открыть первую половину проекта до 2034 года. Но издание пишет, что Neom, похоже, превратился в беспорядок беспрецедентных масштабов. И это не первый отчет, который сообщает о проблемах проекта Neom. Еще с самого начала большинство сомневалось в том, что такой масштаб вообще можно реализовать, а Саудовская Аравия столкнулась с проблемами еще до начала строительства фундамента. Здесь и принудительное переселение местных жителей, в частности племени Хувайтат, и экологические вопросы по влиянию на окружающую среду, и значительно пересмотренные сроки строительства, и постоянные изменения в конструкции самого здания, и проблемы в морском строительстве, и многое другое.

Стоит также упомянуть, что бывший генеральный директор проекта Надми аль-Наср ушел в отставку в ноябре, через несколько недель после выхода документального фильма, в котором утверждалось, что "десятки тысяч" иностранных рабочих уже погибли во время строительства города. Саудовская Аравия в целом известна своим неадекватным отношением к трудовым мигрантам, которые ожидают новых возможностей, но на самом деле попадают практически в трудовое рабство, где вероятность выжить и вернуться домой здоровым весьма мала. Но Neom, как представляется, поднял эту планку опасности.

На данный момент курорт Синдала все еще остается недостроенным, несмотря на то, что в октябре саудовские чиновники устроили роскошную вечеринку по случаю запуска проекта, который обошелся им в то время в 45 миллионов долларов США. Мероприятие посетили известные личности, в частности актер Уилл Смит. Но поле для гольфа и отели курорта еще не открылись для посетителей даже через четыре месяца после этого.

Тем временем консалтинговая фирма McKinsey активно зарабатывает деньги. По данным WSJ, компания заработала на своих услугах более 130 миллионов долларов за год. Представитель компании отрицал, что фирма "была причастна к манипуляциям с финансовой отчетностью".