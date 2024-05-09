В основе города "Неом" лежит "Линия" (The Line) – монументальный проект, состоящий из двух небоскребов, высота которых превышает высоту Эмпайр Стейт Билдинг, и простирается на впечатляющие 105 миль (168 километров) через пустыню, а его конечная точка достигает побережья Красного моря.

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Масштабность этого проекта имеет значительные финансовые последствия. Первоначальный бюджет проекта составил 500 миллиардов долларов, но расходы на него превышают прогнозы.

Источники, близкие к проекту, сообщают, что только первые 2,5 километра газопровода будут стоить более 100 миллиардов долларов, а общие расходы, вероятно, превысят 2 триллиона долларов, что превышает ВВП Бразилии.

Джон Э. Фернандес, профессор Массачусетского технологического института, отмечает беспрецедентные вызовы, которые стоят перед авторами проекту, отмечая его отходе от традиционных норм развития городов.

Несмотря на грандиозный замысел, одобренный наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, его реализация была омрачена неорганизованными и неэффективными практиками.

Сроки строительства были значительно пересмотрены, а первоначальный план завершения первых 16 километров к 2030 году сократился до 2,5 километров.

Кроме того, амбиции по размещению миллионов жителей на начальном этапе были уменьшены до менее чем 200 000.

Задержки и пересмотры привели к отказу от фундаментных работ и сносу существующих зданий из-за изменений в проекте.

Следует отметить, что значительные инвестиции в размере 5 миллиардов долларов предназначены для строительства жилья, но даже это жилье было построено с нарушением плана, что привело к необходимости его сноса и реконструкции.



Так в представлении авторов Neom должен был бы выглядеть город / Фото проект Neom

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Вызовы выходят за рамки наземного строительства: проблемы возникают и в морском строительстве. Усилия по созданию пристани для яхт предусматривают выкапывание значительного котлована ниже уровня моря, что препятствует будущему строительству водного пути, что вообще считается грубой ошибкой проекта.