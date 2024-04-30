Гонки в стиле Формулы-1 некоторые из зрителей назвали абсолютным фарсом: беспилотные гоночные автомобили беспомощно крутились и съезжали с трассы. Один из них даже врезался в стену после слишком раннего поворота.

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Как это было

Во многом это естественная эволюция гонок Формулы-1, учитывая мировую одержимость беспилотными автомобилями. Но также эти гонки – идеальный испытательный полигон для нынешних мировых усилий по разработке беспилотных автомобилей, ведь за то, чтобы заставить автомобиль надежно завершить круг, борются самые яркие умы отрасли.

В автономной гоночной лиге Абу-Даби соревновались восемь команд, которые использовали одинаковые автомобили Dallara Super Formula SF23. Их 2-литровые четырехцилиндровые двигатели развивают около 550 лошадиных сил, а семь камер Sony обеспечивают 360-градусный обзор с места, где обычно сидит человек-водитель.

Хотя автомобили были одинаковыми, каждая команда имела собственных инженеров-программистов, которые писали код и тренировали алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы их беспилотные машины могли соревноваться на специально построенном автодроме Яс Марина.

Как прошли гонки: видео

Но там, где не участвует человек, неизбежно возникают определенные трудности — хаос царил повсюду.

Помогите, все пошло не совсем по плану во время первой в мире автономной кольцевой гонки на четырех автомобилях. Лидирующая машина, Polimove, закрутилась. Второй автомобиль проехал чисто (впечатляюще!), но судьи включили желтый, а остальные автомобили растерялись, думая, что им не разрешено проезжать на желтый. Так что вся гонка остановилась (менее впечатляюще),

– написал автомобильный журналист Тим Стивенс в заметке на Threads.

Зрители тоже не были впечатлены.

"Люблю наблюдать за технологиями и исследованиями. Но, черт возьми, на это невозможно смотреть", – прокомментировал один пользователь прямую трансляцию события.

Кто-то называл все шоу "детским научным конкурсом для миллионеров", кто-то писал, что несмотря на интригующую концепцию, все это является полным фарсом. Действительно, если просмотреть полную запись гонки, можно увидеть, что они совсем не похожи на обычные, к которым мы все привыкли. Но комментатор Джованни Пау, технический директор Исследовательского центра автономной робототехники, сказал в интервью The Race, что по мере совершенствования технологии все может перевернуться с ног на голову. По его словам, через год или полтора все вряд ли будет так же.