Полный автопилот

Компания Mercedes-Benz продала в США по меньшей мере один из своих новых автомобилей, оснащенных программным обеспечением для автономного вождения Drive Pilot. Оно позволяет убрать руки с руля и отвлечься от дороги. Всего в стране таких сейчас только 65 единиц.

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Все транспортные средства классифицируются по шестиуровневой шкале, разработанной Обществом автомобильных инженеров (SAE), где уровень 0 – полностью ручное управление, а уровень 5 – полностью автономное, с нулевым участием человека.

Большинство беспилотных автомобилей на дорогах сегодня относят к уровню 1 или 2. Это означает, что они предлагают функции "поддержки водителя", включая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о слепых зонах, центрирование в полосе движения и адаптивный круиз-контроль. Но пока эти вспомогательные функции активны, водитель сохраняет контроль над автомобилем и должен постоянно за ними наблюдать.

Хотя многие владельцы Tesla "грешат" тем, что занимаются собственными делами во время включения системы Full Self-Driving, или даже покидают водительское сиденье, на нынешнем этапе развития этой технологии это делать не разрешается.

В самоуправляемых транспортных средствах уровня 3, таких как автомобили, оснащенные системой Drive Pilot от Mercedes-Benz, человеку на водительском сиденье не нужно активно управлять автомобилем, пока задействованы функции автоматизированного вождения. Они могут быть задействованы в определенных ситуациях, например, во время управления движением на автомагистрали. Drive Pilot берет на себя контроль над транспортным средством, то есть водитель может отвлечься от дороги и оторвать руки от руля, согласно рекламному видеоролику.

Рекламный ролик на английском языке: видео

Первыми двумя автомобилями третьего уровня, которые получили разрешение на продажу в США, стали модели S-Class и EQS Sedan от Mercedes-Benz с системой Drive Pilot, которые доступны только в Калифорнии и Неваде. Пока это единственные штаты, которые предоставили компании соответствующую сертификацию.

Сначала компания получила сертификат SAE уровня 3 в январе 2023 года, став первым автопроизводителем, который получил такую сертификацию. Другие производители работают над подобной технологией, в частности BMW в своих автомобилях 7-й серии.