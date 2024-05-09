В основі міста "Неом" лежить "Лінія" (The Line) – монументальний проєкт, що складається з двох хмарочосів, висота яких перевищує висоту Емпайр Стейт Білдінг, і простягається на вражаючі 105 миль (168 кілометрів) через пустелю, а його кінцева точка досягає узбережжя Червоного моря.

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Масштабність цього проєкту має значні фінансові наслідки. Початковий бюджет проєкту склав 500 мільярдів доларів, але витрати на нього перевищують прогнози.

Джерела, близькі до проєкту, повідомляють, що лише перші 2,5 кілометра газопроводу коштуватимуть понад 100 мільярдів доларів, а загальні витрати, ймовірно, перевищать 2 трильйони доларів, що перевищує ВВП Бразилії.

Джон Е. Фернандес, професор Массачусетського технологічного інституту, наголошує на безпрецедентних викликах, які постають перед авторами проєкту, наголошуючи на його відході від традиційних норм розвитку міст.

Попри грандіозний задум, схвалений спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом, його реалізація була затьмарена неорганізованими та неефективними практиками.

Терміни будівництва були значно переглянуті, а початковий план завершення перших 16 кілометрів до 2030 року скоротився до 2,5 кілометрів.

Крім того, амбіції щодо розміщення мільйонів мешканців на початковому етапі були зменшені до менш ніж 200 000.

Затримки та перегляди призвели до відмови від фундаментних робіт та знесення існуючих будівель через зміни у проєкті.

Слід зазначити, що значні інвестиції у розмірі 5 мільярдів доларів призначені для будівництва житла, але навіть це житло було побудоване з порушенням плану, що призвело до необхідності його знесення та реконструкції.



Так в уявленні авторів Neom мало б виглядати місто / Фото проєкт Neom

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Виклики виходять за рамки наземного будівництва: проблеми виникають і в морському будівництві. Зусилля зі створення пристані для яхт передбачають викопування значного котловану нижче рівня моря, що перешкоджає майбутньому будівництву водного шляху, що взагалі вважається грубою помилкою проєкту.