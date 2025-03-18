Європа може стати новим центром світової науки

Університет Екс-Марсель у Франції заявив, що вже 40 американських учених "відгукнулися на заклик", який він зробив на початку цього місяця, пропонуючи безпечний притулок американцям, що втікають з країни або роздумують над цим. Науковці в США зараз стикаються з раптовою втратою фінансування і більш суворими правилами щодо вибору напрямків досліджень. Деякі з них навіть заявляють про обмеження свободи слова. За словами президента Університету Екс-Марсель Еріка Бертона, його заклад готовий прихистити усіх, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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У прес-релізі, який розповідає про ініціативу "Безпечний простір для науки" університет повідомив, що співпрацює з американськими вченими, чиї дослідження пов'язані з охороною здоров'я, епідеміологією, інфекційними захворюваннями, ЛГБТ, питаннями нерівності, гуманітарними і соціальними науками, астрофізикою та іншими темами.

Університет Екс-Марсель звернувся до американських учених 7 березня, коли новини про припинення фінансування багатьох університетів і повідомлення про жорсткі обмеження на теми досліджень почали з'являтися з новою силою.

Ми є свідками нового відтоку мізків. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості вчених продовжити свої дослідження. Але ми не можемо задовольнити всі запити самотужки,

– заявив Бентон.

Він звернувся по допомогу до французького та європейського урядів, щоб ті сприяли переведенню науковців до Європи.

Непоправна шкода

Адміністрація Трампа руйнує науку і дослідження в США таким чином, що знадобляться покоління, щоб зрозуміти це й усвідомити наслідки. Багато коледжів та науково-дослідних інститутів покладаються на федеральне фінансування для здійснення проривів, які потім втілюються в патентах, винаходах, передових ґаджетах, сучасному озброєнні, нових методах лікування тощо. Усе це забезпечувало Сполученим Штатам першість у світовій науці та технологіях. Але що ж буде тепер?

12 березня державна медична школа в Массачусетсі UMass Chan оголосила про замороження набору студентів і розіслала електронного листа раніше прийнятим студентам, в якому повідомила, що скасовує їх вступ.

Через постійну невизначеність, пов'язану з федеральним фінансуванням біомедичних досліджень, UMass Chan, як і багато інших університетів, стикається зі значними проблемами в забезпеченні стабільних можливостей для дисертаційних досліджень для вступників. На жаль, у результаті ми повинні скасувати всі пропозиції щодо вступу на осінній семестр 2025 року,

– йдеться в електронному листі.

Університет додав, що "не може контролювати обставини, які призвели до такого результату".

Медична школа UMass Chan є провідним дослідником у галузі лікування бокового аміотрофічного склерозу (БАС), також відомого як хвороба Лу Геріга. Найбільшим джерелом фінансування досліджень цього захворювання були федеральні гранти Національних інститутів охорони здоров'я США, які давали школі близько 50 мільйонів доларів щороку. Ці гроші зникли, бо адміністрація Трампа припинила дію сотень активних дослідницьких грантів.

Університет Пенсильванії також повідомив студентам, що більше не може їх приймати. Професор університету розповів журналістам, що втрата фінансування була раптовою і сталася після того, як багато людей вже були відібрані до аспірантури. "Ми розглянули сотні заявок, провели співбесіди з десятками фіналістів, але вся ця робота фактично була марною. Ми просто змарнували час половини цих людей, тому що наш список скоротився більш ніж наполовину", – заявили в Університеті Пенсильванії.

Тим часом Екс-Марсель заявив, що вже виділив 16 мільйонів доларів, щоб прийняти трьох американських вчених на три роки. Університет співпрацює з місцевою владою, щоб "сприяти прибуттю науковців та їхніх родин до Марселя" Це включатиме працевлаштування, житло, доступ до шкіл, транспорт і візи.

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Це ж було вже

Варто нагадати, що свого часу саме до США тікали численні вчені з Німеччини та інших країн, захоплених нацистами. Потік не припинявся ні коли Гітлер набирав сили, ні коли він захопив Європу, ні тим більше після його поразки. Хтось рятувався від переслідувань за політичними, расовими та релігійними ознаками, хтось не хотів служити режиму. Багато з них були євреями або противниками нацистів.

Серед найвідоміших імен, які втекли до США, можна назвати всесвітньо відомого фізика Альберта Ейнштейна, італійця Енріко Фермі, фізиків угорського походження Едварда Теллера, Джона фон Неймана, Лео Сіларда та багатьох інших.

Крім того, навіть після закінчення Другої світової війни США активно залучали німецьких науковців: учора вони проводили жорстокі досліди на людях для Гітлера, а сьогодні вже працюють на благо американської науки в обмін на амністію. Вигідно!

У рамках секретної "Операції Скріпка" понад 1600 німецьких вчених, інженерів і техніків були вивезені з колишньої нацистської Німеччини до США для державної роботи. Було підтверджено, що деякі з них були колишніми членами нацистської партії, включаючи СС. Ці зусилля серйозно розпочалися в 1945 році, коли союзники просунулися в Німеччину і виявили багатство наукового таланту і передових досліджень, які сприяли технологічному прогресу Німеччини під час війни.

Найвідомішим з них був Вернер фон Браун, який став провідним розробником американської ракетної програми. Завербовані відіграли важливу роль у розвитку космічної програми США та військових технологій під час холодної війни. Зусилля також були спрямовані на синтетичне паливо, медицину та інші галузі досліджень.

Приблизно так США отримали свою перевагу в науці, а потім підтримували її постійним розвитком, фінансуванням, свободою дій. Схоже, в епоху Трампа та Ілона Маска це більше непотрібно.