Якими можуть бути наслідки

Ці звільнення – не перші й не останні в серії кроків адміністрації Трампа, спрямованих на скорочення чисельності федеральних працівників у сфері науки. Новий президент США відомий своєю різкою позицією щодо клімату: у перші години на посаді він підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди, яка передбачає зменшення викидів парникових газів для стримування глобального потепління, а також збирається скасувати ініціативи Байдена щодо чистої енергії, електромобілів та іншого, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

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Зміни в NOAA завершили надзвичайно активний у плані звільнень місяць, коли на вулицю викинули працівників Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів та Служби національних парків, а також інших відомств. NASA в останню хвилину уклало угоду, щоб уникнути скорочень, хоча це може бути лише тимчасовою відстрочкою.

Крейг Маклін, колишній головний науковий співробітник NOAA, розповів, що звільнення відбулися у два етапи: спочатку 500 людей, пізніше ще 800. Загалом скорочення склали близько 10% від загальної кількості працівників агентства.

У першу чергу звільнили тих, хто лише нещодавно прийшов у NOAA й перебував на випробувальному терміні, а також тих, хто працював не дуже довго. Таких загалом було 375 працівників. Серед іншого, вони стежили за погодними умовами й подіями по всій території Сполучених Штатів – від звичайних сонячних днів і злив до раптових повеней, ураганів і зсувів ґрунту, які вбивають людей.

Але серед працівників на випробувальному терміні були не лише цілковиті новачки. У багатьох випадках це були працівники з тривалим досвідом роботи в NOAA, які переходили з однієї посади на іншу. Вони пішли на підвищення й перебували в статусі новачків лише формально. Але це не врятувало їх.

Деякі з моїх знайомих, яких звільнили, мали десятиліття досвіду і вважалися на випробувальному терміні лише тому, що працювали на нових посадах лише рік,

– сказала Джулі Лундквіст, професорка з атмосферних наук та вітроенергетики в Університеті Джона Гопкінса.

Наслідки

Оцінити наслідки таких рішень у кількісному прояві дуже важко. Хоча NOAA приносить 11 доларів або більше на кожен витрачений 1 долар, Трамп у своєму "Проєкті 2025" планує жорсткі заходи щодо відомства. Це призведе до того, що довгострокову вигоду принесуть у жертву заради короткострокової економії деякої суми коштів.

План передбачає, що NOAA повинно бути "розламане й скорочене", хоча тут же зазначається, що агентство є однією з головних рушійних сил індустрії попередження про зміну клімату. Реструктуризація включає скорочення бюджету і приватизацію багатьох функцій, особливо тих, що стосуються прогнозування погоди.

Національна метеорологічна служба (NWS), ключовий компонент NOAA, відповідальний за прогнози погоди й попередження про надзвичайні ситуації, також є об'єктом реструктуризації. "Проєкт 2025" пропонує комерціалізувати прогнозування NWS, фактично перекладаючи ці обов'язки на приватні компанії.

Критики стверджують, що реалізація цих рекомендацій може погіршити здатність NOAA надавати своєчасну і точну інформацію про погоду, що поставить під загрозу громадську безпеку під час екстремальних погодних явищ – ураганів, повеней, засух, пожеж та інших. Вони застерігають, що демонтаж або приватизація NOAA і NWS може ускладнити доступ до важливих даних, які використовуються в різних секторах, включаючи сільське господарство та авіацію.

Тут варто нагадати, що Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії атакував Джо Байдена, заявляючи, що його адміністрація занадто погано реагує на наслідки ураганів Гелен і Мілтон. В хід ішли навіть теорії змови – начебто демократи керують погодою й навмисно спрямували урагани на республіканські штати. Важко уявити, якими будуть наслідки та реакція Трампа на урагани наступного року, враховуючи, що вони щороку стають усе сильнішими, а NOAA втрачає гроші та сотні працівників.

Цінність роботи NOAA полягає не лише в користі для самих США. Агентство займається прогнозуванням, відстеженням, дослідженнями й запобіганням катастрофам по всьому світу. Завдяки йому ми знаємо про танення Арктики й Антарктики, слідкуємо за змінами в океані, у тому числі за циклами Ель-Ніньйо та Ла-Нінья, бачимо зміни хмарного покриву Землі, попереджаємо людей про майбутні погодні катастрофи, провадимо сільське господарство, оминаємо аварійно небезпечні ділянки на шляху літаків та багато іншого. Без даних NOAA робота метеорологів у всьому світі буде ускладнена, враховуючи, що дані моніторингу надаються безкоштовно приватним компаніям, які складають власні прогнози.

Співробітники NOAA необхідні для моніторингу, а також для поширення інформації про погодні явища по всьому світу. Якщо звільнення вплинуть на здатність NOAA відстежувати та надавати інформацію про метеорологічні події, це може збільшити збитки від погодних явищ на трильйони доларів, у тому числі й для самих США, які найбільше страждають від ураганів.

Деніел Свейн, кліматолог з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, заявив, що "NOAA і NWS разом приносять від десятків до сотень мільярдів доларів щорічної чистої економічної вигоди завдяки поєднанню відвернених збитків і досягнутої ефективності". На його думку, навіть тимчасове або часткове переривання послуг з порятунку життя, що надаються NOAA/NWS в режимі 24/7/365, було б руйнівним.

Наразі до кінця не зрозуміло, в яких саме відділах відбулися скорочення та яких фахівців звільнили. Тому рано робити точні висновки. Але очевидно, що стало менше науковців, метеорологів та інших кваліфікованих людей, які допомагають цілодобово стежити за екстремальними погодними умовами.