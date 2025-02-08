Детали

В новой статье говорится, что алгоритмы, обученные на десятилетиях солнечной активности, правильно увидели и проанализировали признаки повышенной активности в регионе солнечных пятен под названием AR3664 в прошлом, а значит могут помочь с будущими событиями, сообщает 24 Канал со ссылкой на arXiv.org, где опубликована пока не рецензируемая работа ученых из Университета Генуи под руководством Сабрины Гуаставино.

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Ученые применили искусственный интеллект для решения проблемы прогнозирования. Для начала они проверили, сможет ли ИИ справиться с колоссальной магнитной бурей, постигшей Землю в мае 2024 года, проанализировав соответствующие вспышки из региона, обозначенного как AR3664, а также корональные выбросы массы, которые эти вспышки вызвали.

Напомним, масштабную магнитную бурю в мае прошлого года вызвала вспышка, классифицированная как X8.7. Это очень большая сила, которая случается не так уж и часто. Так совпало, что Земля в это же время лежала на пути выброса плазмы, которая с огромной скоростью неслась по космосу, а затем столкнулась с нашим магнитным полем. В результате ученые зафиксировали сильнейшую магнитную бурю уровня G5, а полярные сияния дошли аж за экватор, чего обычно не случается.

Используя ИИ, команда направила технологию машинного обучения на огромные объемы ранее собранных данных, чтобы выявить сложные закономерности, которые было нелегко заметить с помощью традиционных методов и человеческих рассуждений. Событие 2024 года стало отличной возможностью проверить способность ИИ прогнозировать солнечную активность. Главная цель заключалась в том, чтобы предсказать не просто силу и продолжительность магнитной бури после вспышки, а само возникновение солнечных вспышек, их изменение со временем, а также то, закончится ли вспышка выбросом корональной массы. Пока мы не умеем этого делать, но если наука получит такую возможность, то это в конечном итоге приведет к тому, что мы сможем лучше предсказывать геомагнитные бури здесь, на Земле.

Поэтому ученые сравнили ответы ИИ с фактическими данными и получили впечатляющие результаты. Согласно их статье, прогноз показал "беспрецедентную точность со значительным уменьшением неопределенностей по сравнению с традиционными методами". Результаты по времени полета выброса к Земле и наступления геомагнитной бури также оказались поразительно точными.

Последствия

Если статья пройдет рецензию и независимые ученые подтвердят выводы, это может изменить ландшафт солнечных прогнозов навсегда.

Перебои в электросетях, связи, GPS, разрушение спутников и другие последствия являются серьезной проблемой и могут стоить миллиардов долларов мировой экономике, если мы не будем готовы к инцидентам, похожих на майскую бурю, когда фермеры остановили посевную, потому что их автономные тракторы просто "сошли с ума", не понимая, где они находятся.

Илон Маск ранее потерял почти всю партию только что запущенных спутников Starlink, поскольку они не успели подготовиться и просто сломались под воздействием потока солнечной радиации.

Впоследствии два научных спутника в конце 2024 года упали в атмосферу и сгорели.

Если ИИ поможет нам прогнозировать сами солнечные вспышки, а также лучше понимать силу будущей магнитной бури, это даст нам больше времени, чтобы подготовиться и сохранить наши технологии.