Нові дані про воду

Команда дослідників змоделювала воду в первісному Всесвіті й побачила, що молекули води почали формуватися вже після перших наднових – колосальних вибухів, які знаменують кінець життя зірок. Наднові були необхідні для утворення перших важких елементів, у тому числі й кисню, що присутній у складі води, повідомляє 24 Канал з посиланням на результати дослідження, опубліковані 3 березня в журналі Nature Astronomy.

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До того, як вибухнули перші зірки, у Всесвіті не було води, тому що не було кисню. Лише дуже прості ядра пережили Великий вибух – водень, гелій, літій і незначні кількості барію та бору. Кисень, викуваний у серцях цих наднових, з'єднався з воднем і утворив воду, проклавши шлях до створення основних елементів, необхідних для життя,

– каже Деніел Уейлен, космолог з Портсмутського університету і провідний автор дослідження.

В цілому це означає, що придатні для життя планети могли б сформуватися набагато раніше, ніж вважалося. Якщо припустити, що рідка вода породжує життя хоча б на частині планет, на яких присутня, то це означає, що схожі на Землю світи могли бути домом для організмів ще мільярди років тому.

У своєму дослідженні команда вивчала два типи наднових:

Перші називаються надновими з колапсом ядра. Вони виробляють невелику кількість важких елементів під час вибуху.

Другі отримали назву Pop III (або Population III). Вони викидають у 10 разів більше важких елементів, які в хімії називаються металами, ніж важить наше Сонце.

Але обидва ці типи утворюють збагачені водою згустки газу, які розлітаються у космосі. Ці щільні хмари також є ймовірними кандидатами на формування протопланетних дисків.

Ми виявили, що первинний інгредієнт для життя вже існував у Всесвіті через 100-200 [мільйонів років] після Великого вибуху. Наші симуляції показують, що вода, ймовірно, була ключовим складником перших галактик,

– говорять дослідники.

Варто зазначити, що все це – лише продукт симуляцій, а тому існує лише в теорії. Ми ще не виявили життя за межами Землі, але подібні дослідження допомагають ученим наблизитися до розуміння того, як і коли воно могло з'явитися.