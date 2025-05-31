Однако жители области могли не почувствовать земных толчков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Что известно о землетрясении на Закарпатье

По данным Главного центра специального контроля, землетрясение на территории Закарпатской области магнитудой 2 балла по шкале Рихтера было глубиной до 5 километров. Однако там отмечают, что по классификации оно относится к неощутимым.

Это означает, что такая интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, а сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

К слову, 31 мая землетрясение также произошло в Японии. На острове Хоккайдо люди услышали подземные толчки. Стоит отметить, что они были не очень сильные.

Магнитуда 6,1 не способна нанести разрушений зданиям, а лишь вызывает пошатывание предметов. К счастью, люди от стихии не пострадали.