Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Китай використав лазерну зброю проти Німеччини: чи є така в України та чи може збивати дрони

Чи може бути більше землетрусів через обстріли в Україні

Журналісти запитали вченого, чи можуть часті ракетні вибухи впливати на рух тектонічних плит. Дмитро Гринь сказав, що обстріли навряд чи "розбудять" землетруси в Україні.

Геологічні об'єкти – це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Тому навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки вивільнюють замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила. Прямого зв'язку між вибухами й землетрусами ми не бачимо. Різкого сплеску їх кількості немає – яка була до війни, така й зараз,

– сказав він.

Також немає великого зв'язку між землетрусами й кліматом. Але так тільки в Європі.

"Зовсім інша ситуація в Антарктиці: там тануть льодовики і, відповідно, їхня маса зменшується – від цього послаблюється тиск на поверхню землі. І отут є прямий зв'язок між кліматом і появою нових землетрусів – їх з'являється більше. Такі явища породжують локальні землетруси, які фіксуються і на Українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Крім Антарктиди, таке явище фіксують у Гренландії, є деякі прояви у скандинавських країнах", – навів дані Гринь.

Він нагадав, що у 1977 році в Україні відчули землетрус. Тоді його осередок був у горах Вранча в Румунії.

Повіт Вранча у Румунії: показуємо на карті

Тож якщо починається землетрус, слід узяти паспорт, тривожний рюкзак і швидко евакуюватися, не використовуючи ліфт. Часу на це небагато.

Із зони Вранча перша хвиля приходить до Києва за 1,5 хвилини, друга руйнівна – за 2,5 хвилини. Тобто якщо там 7-бальний землетрус, то за 2,5 хвилини ми його відчуємо тут, він буде такий як 1977 році. Тому часу на роздуми небагато,

– підсумував Гринь.

Сейсмічно активні зони в Україні:

Крим;

частина Одеської та Чернівецької областей;

Карпати;

Вінницька область;

Кіровоградська;

Львівська;

Тернопільська.

На Полтавщині та Криворіжжі землетруси виникають через тектонічні розломи Українського кристалічного щита.

Україна в сейсмічному плані безпечна, адже майже третина нашої території лежить на Українському кристалічному щиті. Тож найближча до нас сейсмічно активна зона – саме зона Вранча у Румунії. Вона розташована десь за 110 кілометрів від кордону.