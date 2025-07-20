Российская Камчатка содрогнулась от землетрясения магнитудой 7,6 баллов. В интервью "РБК-Украина" сотрудник Института геофизики НАН Украины Дмитрий Гривень рассказал, возможно ли подобное явление в Москве, передает 24 Канал.

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Может ли Москву уничтожить землетрясение?

Российская столица расположена на Восточноевропейской платформе вдали от активных зон. Поэтому, к большому сожалению, европейские землетрясения до нее не доходят. Последний раз Москва испытывала землетрясение в 1977 году.

В России есть сейсмически-активные зоны на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, на Байкале, Алтае. Поэтому агрессора трясет, но локально.

Значительные разрушения от землетрясений врагу не угрожают. Однако у него есть другая проблема. Приблизительно 65% территории России расположена в зоне многолетнемерзлых почв. В результате небрежной человеческой деятельности и искусственного изменения климата там местами фиксируют огромные по площади и глубине пропасти. Это приводит к огромному экономическому ущербу.