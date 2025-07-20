Как сообщают СМИ, толчки были зафиксированы в 01:07 по местному времени на малой глубине – всего 3 километра. Эти детали привел Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп угрожает Ирану уничтожить его новые ядерные объекты в случае их построения

Что известно о землетрясении в Иране?

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 56 километрах на восток от Горгана, что на севере Ирана.

Горган – административный центр провинции Голестан – расположен в регионе со средним сейсмическим риском. Хотя толчки ощущались в окружающих районах, информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Иран регулярно испытывает сейсмическую активность из-за расположения на нескольких тектонических разломах. В течение последних десятилетий неглубокие землетрясения вызывали значительные разрушения, особенно в старых или сельских зданиях.

Напомним, что в среду, 16 июля, вблизи берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3. Это случилось вблизи Алеутских островов.

14 июля у юго-восточного побережья Испании произошло землетрясение магнитудой 5,4, ощутимое на суше, а также афтершок магнитудой 3,4.